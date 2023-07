Scheibbser laden zum Gedenkturnier

Es ist wieder so weit: Nach den Erfolgen in den Jahren zuvor wird der Tennissport in Scheibbs auch im Sommer 2023 in aller Munde sein, denn von Mittwoch, 2. August, bis Sonntag, 6. August, veranstaltet der UTC Sparkasse Scheibbs das 7. Markus-Heinrich-Gedenkturnier in der Bezirkshauptstadt.

„Wir sind bereits wieder voll in den Vorbereitungsarbeiten und motiviert, wieder ein großartiges Event auf die Beine zu stellen“, erzählt Turnierleiter Sebastian Ressl, der mit Vorfreude in Richtung des Turniers blickt: „Der Zuspruch unserer langjährigen Sponsoren ist enorm und es freut uns, dass das Turnier bereits einen hervorragenden Ruf in ganz Österreich genießt. Es haben bereits einige Spielerinnen und Spieler genannt, unter anderem auch unsere beiden heimischen Asse Michael Weinberger und Jakob Kalteis.“

Der ÖTV-Bewerb, bei dem viele nationale und heimische Tennisasse aufschlagen werden, wird als Kategorie II mit einer Gesamtdotation von 2.000 Euro ausgetragen. Zusätzlich gibt es die beiden gewohnten Herren-ITN-Bewerbe (ITN ab 4.0 bzw. ITN ab 10.0). Neu ist der ITN-Damen-Bewerb (ab ITN 6.0). Neben einem Preisgeld beim ITN-4-Bewerb warten auf die Siegerinnen und Sieger regionale Sachpreise.

Neben Toptennis auch spannende Sideevents

Den Zuschauerinnen und Zuschauern wird im Sportzentrum Scheibbs täglich ab 9 Uhr Spitzentennis geboten. Die Halbfinal- und Finalspiele aller Bewerbe finden dann am Sonntag, 6. August statt. Im Anschluss werden die Siegerinnen und Sieger am Center-Court gekürt. Dort steigt auch die traditionelle Tombola-Verlosung. „Wir spenden das eingenommene Geld für einen karitativen Zweck, das ist uns ein großes Anliegen“, freut sich Ressl.

Am Freitagabend (4. August) findet der Schnitzel- und Backhendlabend statt. Zum ersten Mal wird der Tennisplatz am Samstag (5. August) mit selbst gemachten Pizzen italienischen Flair erleben.

Die Anmeldung ist bereits voll im Gange und jederzeit online unter www.noetv.at/turniere möglich. Weitere Informationen gibt's bei Turnierleiter Sebastian Ressl (0676/3837922, sebastian.ressl@gmx.at).