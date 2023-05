Tennis-Nachwuchs vor den Vorhang

UTC Sparkasse Scheibbs, TC Lunz, Sportunion TC St. Johann und UTC VB Waidhofen/Ybbs - das sind die Teams, die in den Jugend-Landesligen 2022 für Aufsehen gesorgt haben. Insgesamt vier Landesmeistertitel wurden von diesen Teams gewonnen, was für den Kreis West eine beachtliche Leistung darstellt. Der UTC Sparkasse Scheibbs (Diana-Carolina und Daniela-Izabela Dreucean) holte sich in der Altersklasse U14 den Titel und sorgten für eine Menge Jubel und Stolz im Verein. Der TC Lunz konnte mit seinen Mädchen in der Altersklasse U16 einen Landesmeistertitel für sich verbuchen. Lara Seis sowie Anna und Klara Höllmüller zeigten starke Leistungen und holten verdient den Sieg nach Lunz.

Die Sportunion TC St. Johann rundete das erfolgreiche Abschneiden der Mädchenmannschaften im Kreis West ab, indem sie in der Altersklasse U18 den Landesmeistertitel gewann. Doch auch die Burschen des UTC VB Waidhofen/Ybbs zeigten ihr Können und holten sich in der Altersklasse U18 den Landesmeistertitel. Um die Erfolge gebührend zu feiern, wurden sie am vergangenen Samstag in der La Strada in Petzenkirchen geehrt. Kreisobmann Manfred Gruber und Kreisobmann-Stellvertreter Sebastian Ressl überreichten den erfolgreichen Sportlerinnen Urkunden und Tafeln als Anerkennung für ihre Leistungen und betonten, wie stolz sie auf die gezeigten Leistungen seien.