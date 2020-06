LANDESLIGA A. PURGSTALL I - DEUTSCH WAGRAM I 4:5. Eine Woche vor dem Auftakt zur diesjährigen Spielzeit der Landesliga A meinte Peter Brandhofer sinngemäß: „Keine Chance. Auf dem Papier sind sie ganz klar stärker als wir.“

Was den schlussendlichen Sieger anbelangt, sollte der Spielführer der Union Volksbank Purgstall zwar recht behalten.

Die Art und Weise, wie das Duell verlief, die passte aber so gar nicht zur ursprünglichen Einschätzung. Um ein Haar hätten die Hausherren die Partie nämlich für sich entschieden.

Alles gewonnen, was es zu gewinnen gab

„Es hat eigentlich perfekt gepasst“, sagt Brandhofer am Tag nach der Begegnung. „Ihre Aufstellung war nicht so stark wie erwartet. Und wir haben alles gewonnen, was es für uns zu gewinnen gab.“ Im Duell der Einserspieler musste sich Purgstalls Johannes Auer seinem Gegenüber Michael Glöckler klar mit 2:6 und 0:6 geschlagen geben. Deutlich besser lief es für Michael Kirner. Der setzte sich gegen Markus Brezovsky mit 6:4 und 6:2 durch. Mannschaftsführer Brandhofer zog seinen Hut. „Michael war heute extrem gut.“

Nachdem Andreas Scharner (1:6, 2:6 gegen Martin Zehetner) und Brandhofer selbst (2:6, 2:6 gegen Andreas Berenz) ihre Einzel verloren hatten, sah es zunächst wenig rosig aus. Dank der Siege von Werner Tiefenbacher (6:3, 7:5 gegen Harald Schachinger) und Florian Ditzer (6:4, 6:4 gegen Peter Zastresek) stand es nach den Singles aber, etwas überraschend, 3:3.

Matchbälle hier, Matchbälle dort

Im ersten Doppel waren Auer/Ditzer gegen Glöckler/Brezovsky chancenlos (0:6, 2:6). Scharner/Brandhofer lieferten sich mit Berenz/Zastresek hingegen einen harten Kampf. „Erst haben wir drei Matchbälle vergeben und dann drei abgewehrt“, blickt Brandhofer zurück. „Den Vierten konnten wir dann zum Glück verwerten.“ Da die Begegnung zwischen Kirner/Tiefenbacher und Zehetner/Schachinger zu diesem Zeitpunkt noch im Gange war, stand es 4:4.

Im somit alles entscheidenden Doppel sah es zunächst sehr gut aus für die Hausherren. Kirner/Tiefenbacher gewannen den ersten Satz mit 6:2 und führten auch im zweiten Durchgang bereits mit 4:1. Dann riss aber der berühmte Faden. Schlussendlich ging der Sieg mit 2:6, 6:4 und 10:7 an die Gäste. Endstand somit: 4:5 aus Purgstaller Sicht.

„Das ist natürlich schade“, sagte Brandhofer. „Aber wir können viel Selbstvertrauen aus dieser Vorstellung mitnehmen.“ Und das werden die Erlauftaler auch brauchen, wartet am kommenden Wochenende doch die Auswärtsfahrt zum Favoriten nach Amstetten. „Sie haben das Duell der Titelanwärter in St. Pölten mit 5:4 gewonnen. In Amstetten hängen für uns die Trauben sehr hoch“, weiß Brandhofer. Aber wer weiß, vielleicht kommt es am Ende ja wieder (fast) ganz anders.