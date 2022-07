Wieselburger konnten Heimturnier für sich entscheiden

Werbung

Was Tennis-Tradition bedeutet, weiß man beim TC Volksbank Wieselburg. Bereits zum 27. Mal gingen das Herrenturnier, die Allianz Kaiser Bier-Open der Stadt Wieselburg, und zum 23. Mal das Damen-Turnier, die Easy Drivers Ladies Open powered by Autohaus Pruckner, über die Bühne. „Es war eine perfekte Veranstaltung. Wir haben sehr viel Lob bekommen“, lässt Organisator Alois Kaltenbrunner die spannenden Begegnungen von vergangenem Donnerstag bis zum Montag dieser Woche Revue passieren.

Der Herrenbewerb war in jeder Hinsicht bemerkenswert. 42 Nennungen gab es, eine davon kam allerdings verspätet – jene von Mario Haider-Maurer. Haider-Maurer wäre gesetzt gewesen, wegen der Nachmeldung musste er aber zwei Quali-Runden spielen – trotz ITN von 1,605. Das hielt den 38-Jährigen aber nicht ab: In den drei Partien bis zum Semifinale gab er nur drei Games ab, nach einem 6:4, 4:6, 6:4 im Semifinale gegen David Simon ließ Haider-Maurer im Finale wenig anbrennen: Nach 70 Minuten hatte er Nicolas De Giacomo 6:1, 6:1 besiegt und feierte damit 20 Jahre, nachdem er das erste Mal in Wieselburg angetreten war, den Turniersieg – übrigens seinen insgesamt 123.

Gratulation den Finalisten des Herrenturniers. Max Hofbauer, Alfred Schellenbacher, Sieger Mario Haider-Maurer, Finalist Nicolas De Giacomo, Manfred Gruber (Turnierleiter), Peter Reiter (Vizebürgermeister), Alfred Glösmann, Helmut Brandl (TC-Obmann) und Bürgermeister Karl Gerstl (Wieselburg-Land) (von links). Foto: Johann Wickenschnabel

Bei den Damen – hier hatten insgesamt 24 Spielerinnen genannt – hatte Anna Gröss in Viertel- und Halbfinale mehr zu kämpfen, das Endspiel gewann die erst 20-jährige Siegerin von 2019 gegen die 21-jährige Maren Benko aber klar mit 6:1, 6:0 und feierte damit ihren zweiten Triumph in der Braustadt.

Die besten heimischen Vertreter waren Michael Weinberger (UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs) und die Ybbserin Chiara Semmelmeyer, die jeweils das Halbfinale erreichten.

Organisator Alois Kaltenbrunner betont, dass das mehr als gelungene Turnier nicht ohne Hilfe möglich gewesen wäre: „Danke an die Wieselburger Wirtschaft und die Stadtgemeinde Wieselburg für die extrem große Unterstützung.“