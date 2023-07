Doppelturnier mal anders

Als Abschluss der Tischtennissaison veranstaltete der UTTV Raika Scheibbs ein Doppelturnier Das Besondere an diesem Turnier: Partner und Gegner werden in jeder Runde neu zusammengelost. Nach allen Partien sicherte sich souverän Oberligaspieler Jakob Reiterlehner vor Christopher Fürst und Thomas Gamsjäger den Sieg.Weiters wurde im Rahmen dieser Veranstaltung Werner Dorninger zum Trainingskaiser gratuliert sowie Maximilian Deinhofer zum Rookie of the Year.

Er konnte von allen Vereinsmitgliedern in der abgelaufenen Saison die meisten Ranglistenpunkte dazugewinnen. Stolz ist der Verein außerdem auf den Vizemeistertitel in der 1. Klasse für Scheibbs 3.