Ein heimischer Ansturm bei Vierer-Tischtennisturnier in Oberndorf

Zum fünften Mal ging das Vierer-Tischtennisturnier in Oberndorf über die Bühne. Und der Andrang auf die drei Bewerbe war groß. Vor allem im B-Bewerb waren 18 Paarungen am Start. Nach packenden Spielen setzte sich das Oberndorfer Duo Michael Quintus und Markus Füsselberger durch. Phillip Kaufmann und Florian Stift aus Amstetten mussten sich im Finale geschlagen geben. Mit Jeremias Haslauer und Jakob Kriegl-Eckl landete eine weitere Paarung aus Amstetten auf dem Podest.

Im darauf folgenden A-Bewerb (keine Einschränkungen des Spielniveaus) trafen hochkarätige Doppelpaarungen aufeinander. Insgesamt waren drei Bundesligaspieler sowie eine Bundesligaspielerin mit dabei.

Bei so einigen Fights zwischen den stark besetzten Doppeln staunten die Zuschauer nicht schlecht. Die Spieler mussten alles geben, um weiter zu kommen. Nach vielen langen und spannenden Ballwechseln standen auch hier die Sieger fest. Der Sieg ging an ein Amstettner Duo. Florian Stift und Marcel Marek setzten sich gegen Christoph Weninger (Pottenbrunn) mit Ines Diendorfer (Linz, ehemals Oberndorf) durch. Wolfgang Pitzl (Oberndorf) und Jürgen Brandmayer (Wieselburg) sicherten sich noch den dritten Platz.

Weninger gewinnt im Einzelbewerb

Zum Abschluss gab es noch einen Einzel-Bewerb. 32 Spieler duellierten sich um den Sieg. Während in den Vorrunden die Partien noch eher klar entschieden waren, nahm die Qualität der Partien in der K.O.-Phase deutlich zu. Besonders überraschte der junge Oberndorfer Michael Teufl. Er setzte sich gegen die am Papier weit stärkere Konkurrenz durch, am Ende verfehlte er einen Stockerlplatz nur knapp. Dafür sicherte sich ein ehemaliger Oberndorfer den Sieg. Christoph Weninger gewann vor Lukas Wenda (Pottenbrunn) und Florian Stift (Amstetten).

„Ich war sehr froh, dieses Turnier wieder zum gewohnten Termin Anfang Jänner ausrichten zu können. Das Starterfeld war diesmal unglaublich stark besetzt. Aber besonders hat es mich gefreut, dass diesmal insgesamt 20 Spieler aus Oberndorf teilnahmen, darunter auch viele Hobbyspieler“, freute sich Sektionsleiter Wolfgang Pitzl und fügte hinzu: „Die Rückmeldungen der meisten Teilnehmer waren sehr positiv und einige haben sich auch schon fürs nächste Jahr angemeldet.“