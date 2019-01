Ein Auftakt nach Maß gelang den Oberndorfern im ersten Heimspiel des neuen Jahres. Gegen den Neuntplatzierten aus Guntramsdorf behielten die Melktaler ganz klar die Oberhand und siegten mit 6:0. Allerdings traten die Gäste ersatzgeschwächt an, mussten sie doch auf ihre Nummer eins, Matviychuk Yuriy, verzichten. Oberndorf ließ sich davon aber nicht beirren und zeigte eine konzentrierte Mannschaftsleistung.

In einer langen und intensiven Auftaktbegegnung gewann Thomas Daxböck gegen Marius Mandl mit 3:1. Im Anschluss daran bezwangen Christian Wolf und Christoph Weninger ihre beiden Kontrahenten jeweils glatt in drei Sätzen und stellten auf 3:0. Christian Wolf behielt dann auch gegen Marius Mandl die Oberhand, während Christoph Weninger sein zweites Spiel ebenfalls für sich entscheiden konnte.

In der letzten Partie lag Thomas Daxböck bereits mit 0:2 zurück. Der Melktaler kämpfte sich allerdings zurück ins Spiel und jubelte schlussendlich nach über 90 Minuten über einen Fünf-Satz-Sieg. Oberndorf feierte damit einen glatten 6:0-Heimsieg und tankte dementsprechend Selbstvertrauen für die nächsten Heimspiele am 9. Februar (Kapfenberg) und am 10. Februar (Feldkirchen).