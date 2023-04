Scheibbser Tischtennisturnier feierte Comeback

Werbung

Insgesamt 98 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen nach langer Corona-Pause beim zweitägigen Tischtennisturnier des UTTV Raika Scheibbs teil. In knapp 18 Stunden Turnierdauer wurden an beiden Tagen insgesamt 17 Bewerbe ausgetragen und 319 Matches mit 13.552 Punkten gespielt.

Neuer Scheibbser Stadtmeister wurde am ersten Tag der Jugendspieler Ferdinand Huber, der sich im Finale knapp gegen Jakob Reiterlehner durchsetzen konnte. Den guten dritten Rang erreichte der Obmann Martin Deinhofer. Bei den Hobbyspielern blieb mit dem knapp 14-jährigen Benjamin Heinrich abermals ein junger Spieler ungefährdet. Silber und Bronze gingen hier an Lorenz Fischer und Richard Ehrlich. Beste einheimische Hobbyspielerin war diesmal Magdalena Langeder. Sie gewann vor Carina Gamsjäger und Johanna Huber.

In den Nachwuchsbewerben siegten Lorenz Fischer und Benjamin Heinrich je einmal. Im Volksschulbewerb hatte Lukas Straßer die Nase vorne. Die erstmals ausgetragene Bezirksmeisterschaft für Hobbyspieler war hart umkämpft.Schlussendlich konnte sich der erst zwölfjährige talentierte Lorenz Fischer (aus Scheibbs) durchsetzen. Dahinter folgten der Gaminger Marcel Matschegg und Benjamin Heinrich (Scheibbs). Ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld aus drei verschiedenen Bundesländern duellierte sich im offenen Bewerb auf insgesamt 14 Wettkampftischen in den beiden Turnhallen der Sportmittelschule Scheibbs. Den Hauptbewerb und somit 100 Euro Preisgeld ging an einen Pottenbrunner Bundesligaspieler.

Pottenbrunner machen sich den Sieg aus

Lukas Wenda war im Hauptbewerb eine Klasse für sich. Dahinter folgte sein Vereinskollege Christoph Weninger und der Amstettner Alexander Feigl. Weitere Sieger an diesem Tag waren Lukas Heiss (Pottenbrunn) im Bewerb bis 1600 RC-Punkte, Matthias Dorner aus Wolfpassing im Bewerb bis 1300 RC sowie der Linz-Froschberger Manfred Peneder im 1000er-Bewerb.

Der Oberndorfer Michal Teufl gewann den 700er-Bewerb, Martina Scheinhart (Randegg) den Damenbewerb und Marcel Matschegg (Gaming) den offenen Hobbybewerb. „Alles in allem waren die zwei Turniertage in Scheibbs wieder ein voller Erfolg. Und das nach so langer Corona-Pause. Nochmals Danke an alle Helfer“, betonte Organisator des Turnier Thomas Gamsjäger abschließend.