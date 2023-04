Schülerliga: Landesfinale ging in Scheibbs über die Bühne

Die Gewinner und Gratuanten der Schülerliga-Landesmeisterschaft im Tischtennis: Reinhard Krames (BG/BRG Laa an der Thaya), David Rolek (Sponsorenvertreter), Alina Fallmann (Sportstadträtin), Andreas Hammerschmid (NÖTTV Sportdirektor), Christoph Maurer (Schulqualitätsmanager), Franz Aigner (BGM), Ingolf Völker (Direktor der SMS Scheibbs), Landtagsabgeordneter Anton Erber, Thomas Gamsjäger (SMS Scheibbs - Organisator und Betreuer), und Thomas Holzgruber (Lunz am See, v. l.).

Foto: privat, Christoph Abl