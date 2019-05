SCHEIBBS IV - GAMING II 6:1. Es war das Meisterstück des UTTV Raika Scheibbs in der 2. Klasse West A. Der Spielkalender wollte es so, dass es just in der letzten Runde zum Duell um den Titel kommen würde. Scheibbs empfing die Bezirkskonkurrenz aus Gaming und feierte einen Kantersieg.

Und das, obwohl die Bezirkshauptstädter mit Hannes Golaszewski einen wichtigen Akteur vorgeben musste. Dennoch ließen Mannschaftsführer Thomas Gamsjäger, Michael Jesacher und Ferdinand Huber nichts anbrennen. Besonders beeindruckend agierte dabei Youngster Jesacher. Er schlug die Nummer eins der Gaminger, Gerhard Illibauer, klar mit 3:1. Scheibbs steigt somit in die 1. Klasse auf.

Erfreulich aus Scheibbser Sicht ist auch der Blick auf die Einzelrangliste. Gamsjäger führt diese an, hinter dem Gaminger Illibauer auf Rang zwei, folgt Huber. Der verletzte Golaszewski belegt den guten fünften Rang.