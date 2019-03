Pünktlich zum Start lachte die Sonne bei der Premiere des Ötscher Attack. Bevor der Startschuss der Königsdisziplin – die 3-Peak-Attack – fiel, nahmen die Läufer sowie Hobby-Tourengeher den Ötscher in Angriff.

Während die Hobby-Tourengeher gemütlich in Richtung Schutzhütte unterwegs waren, liefen die Athleten bei der Free-Solo-Attack mit Ketten auf den Schuhen ausgerüstet im Eiltempo den Berg hinauf. Den Sieg sicherte sich mit Andreas Bauer vom SV Lunz ein Lokalmatador. Er benötigte 31:36,3 Minuten. Auf den weiteren Plätzen landeten Bernd Schadauer sowie der Grestner Leopold Füsselberger. Bei den Damen sicherte sich Stefanie Habeler mit 40:44,6 Minuten den Sieg vor Bianca Raab und Daniela Oberleitner.

In der Königsdisziplin der Tourengeher, in der die Strecke von der Talstation zum Ötscher Schtuzhaus insgesamt drei Mal hinauf und hinunter zu bewältigen war (1.850 Höhenmeter), ging mit dem Oberösterreicher Robert Berger ein absoluter Top-Mann der Szene an den Start. Aufgrund einer Verletzung verpasste er die Qualifikation für das Nationalteam, das im Moment bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz im Einsatz ist. „Ich nutze das Rennen als Aufbau. Die Konkurrenz war enorm stark“, sagte Robert Berger. Dennoch holte er sich den Sieg bei der 3-Peak-Attack überlegen vor David Wallmann und Lukas Geisler. Bei den Damen ging der Sieg ebenfalls an die Favoritin Martina Kirschner-Trimmel vor der Lokalmatadorin Daniela Dürauer. Rund 34 Athleten gingen nur einmal den Berg hinauf. Am Schnellsten war hier Patrick Brieler in 37:55,9 Minuten. „Für die Premiere sind wir sehr zufrieden“, freute sich Jürgen Kaindl, einer der drei Organisatoren. 2020 soll die Ötscher Attack auf alle Fälle wieder stattfinden.