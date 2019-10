Der Trialhof Schaureith in Lunz am See war Austragungsort der Staatsmeisterschaften. Junge Lokalmatadore zeigten auf.

„Ein super Starterfeld, über 250 Teilnehmer an zwei Tagen, keine gröberen Unfälle, sommerliche Temperaturen. Alle waren happy.“ Peter Enöckl vom Trialhof Schaureith in Lunz am See hatte gut lachen. Der Grund: Die Staatsmeisterschaft am 19. und 20. Oktober war eine rundum gelungene Veranstaltung. „Die Fahrer haben sogar ausdrücklich die super Arbeit unsere Punktrichter hervorgehoben“, erzählte der Chef erfreut.

Erfreut hat ihn auch die Performance der Lunzer Nachwuchsriege. „Besonders in den unteren Klassen sind die Jungen sehr positiv aufgefallen. Das war schön anzuschauen.“

Ein großes Ausrufezeichen setzte dabei der erst zehnjährige Erich Weissensteiner. Am 19. Oktober holte er nämlich in der Einsteigerklasse Bronze. Einen Tag später verpasste er als Vierter das Stockerl nur hauchdünn.