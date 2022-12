Thomas Pechhacker in der Welt-Elite

Werbung

Er ist seit mittlerweile vielen Jahren eine Konstante im absoluten Spitzenfeld der internationalen Trial-Elite. Mit einem fünften Platz bei der diesjährigen Weltmeisterschaft unterstrich Thomas Pechhacker seinen Status erneut.

Abu Dhabi war Kulisse für die UCI Urban Cycling World Championships. Eine Location, die besonders in klimatischer Hinsicht eine große Herausforderung für die Starter darstellte. „Die Hitze war schon brutal und definitiv ausschlaggebend, wir haben uns aber gut darauf vorbereiten können und am Ende ist es für alle gleich“, erzählte Pechhacker.

Viele Stolpersteine im Teambewerb

Als erstes Event stand der Teambewerb auf dem Programm. Den Anfang machte Pechhackers Bruder Alexander. Und schon nach dem ersten Hindernis war Schluss. Er rutschte mit dem Hinterrad weg und flog über den Lenker. Niclas Ostheimer liefert bei seinem Team-WM-Debüt eine solide Leistung und sammelte wertvolle Punkte. Simon Staufer musst allerdings auch nach dem ersten Obstacle absteigen, da er ein Tor verpasste. Schlussfahrer Thomas Pechhacker wählte die schwerste Linie, um entsprechend viele Punkte für sein Team zu holen. Obwohl beim Warm-up der Rahmen seines Bikes brach und er sich das Rad seines deutschen Kollegen Dominik Oswald ausleihen musste, ging der Plan auf. Zumindest fast. Bis zum letzten Hindernis holte Pechhacker den Maximal-Score. „Ein nicht fest genug angezogener Vorbau hinderte mich dann am finalen Sprung.“ Schlussendlich belegte Team Austria den zehnten und letzten Platz. Pechhacker: „Obwohl heute sehr, sehr viel schief gelaufen ist, war es dennoch ein toller Warm-up-Run fürs Halbfinale.“

Man lernt niemals wirklich aus

Der Halbfinallauf des Einzelbewerbes hielt dann einige Überraschungen bereit. Selbst für einen so erfahrenen Athleten wie Pechhacker. Drei der fünf Sektionen waren auf tiefem Sand gebaut, eine auf Wasser. Der Purgstaller zeigte sich unbeeindruckt, zog sein Ding durch und qualifizierte sich als Fünfter souverän für den großen Showdown. Seine Einschätzung: „Man durfte heute buchstäblich den Kopf nicht in den Sand stecken. Die Temperaturen, der Sand, das alles machte das Ganze sehr anstrengend. Das erste große Ziel ist immer der Einzug ins Finale der Top 6 und das hatte ich somit mal geschafft.“ Im Finale kämpften die sechs weltbesten Fahrer um das heiß begehrte Rainbow-Jersey. Pechhacker startete famos und holte in Sektion eins mit 60 Punkten das Maximum. Leider patzte er in Sektion zwei dann entscheidend. Er vermochte im weiteren Verlauf des Finales zwar immer wieder aufzuzeigen, die Hypothek aus Sektion zwei war aber zu groß. Schlussendlich blieb es beim starken fünften Platz. Pechhacker Resümee: „Im Moment fällt es mir ein bisschen schwer, vollkommen zufrieden zu sein. Es fehlte leider das letzte Etwas für ganz vorne oder das Podium.“ Schmunzelnd fügte er hinzu: „Gleichzeitig fühlt es sich ehrlicherweise aber auch etwas überheblich an, über eine Top-5-Platzierung bei einer Weltmeisterschaft zu jammern.“