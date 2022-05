Wieselakrobaten elegant zu Edemetall

Werbung

Gleich zwei Formationen der Wieselakrobaten mit Trainerin Julia Riedl waren beim zweiten Bewerb des Kids Cups in Krems am Start.

Und die beiden Formationen haben alle Erwartungen erfüllt. Elena de Monte und Laura Schachenhofer turnten sich in der Altersgruppe Kinder 2 auf den dritten Platz. Für beide ist dies der erste Stockerlplatz in ihrer jungen Karriere. Das Trio bestehend aus Catharina Langmann, Samantha Bohnet und Viktoria Riedl schaffte in der Klasse „Kinder 1“ sogar den zweiten Platz.

„Wenn man zwei Formationen zu einem Wettbewerb schickt und beide auf dem Stockerl stehen, dann wissen wir Trainer, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, ist Bernadette Zehetner sichtlich stolz. Und die Wieselburgerinnen hoffen noch auf weitere Verstärkung im Verein. Wer sich gerne bewegt, gerne im Team turnen möchte und zwischen 2014 und 2016 geboren ist, kann sich gerne melden und einen Termin vereinbare zum Schnuppertraining. Anmeldung unter mail@sportakrobatik-wieselburg.at