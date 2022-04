Understatement vor dem Auftakt

Werbung

Der Vize-Staatsmeister übt sich in Bescheidenheit. Vor dem Auftakt gegen Edla gibt der ESV Wang den Klassenerhalt als vorrangiges Ziel aus. „Die Liga ist so ausgeglichen. Da kann alles passieren. Daher liegt der Fokus auf dem Klassenerhalt“, erklärt Obmann Stefan Solböck.

In der Staatsliga wird zunächst in Vierergruppen gespielt. Die ersten beiden Mannschaften sowie die besten Gruppendritten steigen auf. Die Letzten in der Gruppe müssen abstiegen. Daher ist der Einzug in die K. o.-Phase das vorrangige Ziel. Und das Losglück war den Wangern nicht hold. „Edla ist mit Abstand der beste Aufsteiger. Zudem ist das Duell gegen Rottendorf ein Klassiker. Da trifft der Champions-League-Sieger auf den Europacup-Sieger“, freut sich Stefan Solböck.

Ganz den Titel außer Acht lassen wollen die Spieler aber nicht. „Natürlich wollen wir den Titel. Aber ob das in diesem Jahr geschieht oder erst in den nächsten drei Jahren, ist auch vom Spielglück abhängig. Da entscheiden oft Kleinigkeiten“, sagt Patrick Solböck.

Die Youngsters Markus Karl und Jakob Solböck geben sich schon ein wenig mehr angriffslustiger. „Wir holen den Pott“, brachte es Markus Karl mit einem Lächeln. Bescheidener gibt sich Routinier Christian Hobl: „Natürlich gibt es Ziele und der Titel ist eines davon. Aber zuerst liegt der Blick auf den Klassenerhalt.“

Zu Beginn soll gleich ein Sieg gegen den Aufsteiger Edla her. Die Partie steigt am Samstag, um 16 Uhr in Wang. Der Eintritt ist frei.