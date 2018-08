Keine technischen Hilfsmittel. Was zählt, ist schlicht und einfach das Gefühl. „Es geht um das Erkennen der Thermik“, erklärt Waldemar Pöchhacker, Obmann des Modellbauclubs (MBC) Erlauftal. Am Ende hatte der Tiroler Martin Haller das beste Händchen oder das beste Näschen oder beides in Kombination. Er ist der neue Österreichische Meister der Modell-Segelflugklasse RC-E7.

Geholt hat er den Titel in Unterstampfing, einem Ortsteil von Wolfpassing. Als Gastgeber für die 25 Besten Österreichs fungierte Pöchhackers MBC. „Wir organisieren ein Mal im Jahr einen Wettbewerb“, erzählt er im Gespräch mit der NÖN Erlauftal. „Alle zwei Jahre gibt es bei uns eine Landesmeisterschaft.“ Die bundesweiten Wettkämpfe haben die Erlauftaler erstmals ausgetragen.

Das wollte sich Wolfpassings Bürgermeister Friedrich Salzer natürlich nicht entgehen lassen. „Es freut mich besonders“, stellte er in seiner Begrüßungsrede fest, „dass wir hier den Wettbewerb einer elektrisch betriebenen und somit umweltfreundlichen und sehr geräuscharmen Klasse verfolgen können.“

Geflogen wurden fünf Durchgänge, der schlechteste wurde gestrichen. Berechnet wurden die verbrauchten Watt-Minuten, die Flugdauer und die zielgenaue Landung. Hinter Haller holten die beiden Steirer Thomas Rosenbichler und Roland Hengl Silber und Bronze. Erich Buxhofer, bester Vertreter des MBC Erlauftals, verpasste als Elfter die Top Ten knapp.

Am Ende der beiden Tage waren Pöchhacker und sein Team „total happy“. „Es gab keine Unfälle“, freute er sich. „Alle Teilnehmer waren sehr fair und diszipliniert.“