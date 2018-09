Eine Schrecksekunde bevor es überhaupt noch richtig losgegangen war. Das „Virgo X-Team“ musste sich kurz vor dem Start um einen neuen Kanuten umsehen.

Der Purgstaller Dominik Schausberger verletzte sich am Freitag im Training während einer Tragepassage am Knöchel. Teilnahme unmöglich. In solchen Situationen ist es gut, wenn du auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen kannst. Und das konnte Teamchef Didi Gindl. „Thomas Funke aus Augsburg machte sich sofort auf den vierstündigen Weg“, erzählte er im Gespräch mit der NÖN Erlauftal. Bei dem Deutschen von einem „Ersatzmann“ zu sprechen, ist eigentlich stark untertrieben, hat er doch schon einen Rafting-Weltmeistertitel auf seiner Visitenkarte stehen.

Erich Auer

Nach dem Ausfall von Schausberger blieb Bergläufer Thomas Heigl als einziger Bezirksstarter übrig. Mit seiner Zeit von 1:40,53 Stunden erreichte er, wie schon 2016, den starken 33. Rang. Paragleiter Herbert Hauser wurde seinem Ruf gerecht, überholte einige Kollegen und übergab auf Platz 28 liegend an Mountainbiker Mario Färberböck.

Der setzte die Aufholjagd fort, hatte aber dann mit technischen Problemen zu kämpfen. Neuer Zwischenrang: 27. Ersatzmann Funke arbeitete sich auf Rang 23 vor und brachte den schließlich ins Ziel. Gindl: „Sehr zufriedenstellend. Die Top Fünf bei den Amateuren waren leider nicht ganz drinnen. Aber das ist jetzt unser erklärtes Ziel für nächstes Jahr.“

Enttäuschung für das Profi-Team

Ebenfalls ein Ziel für das nächste Jahr hat die Profi-Mannschaft. Es lautet: Wiedergutmachung.

Ganz und gar nicht nach Wunsch lief es nämlich für das „Virgo X-Pro“-Team. Yossief Tekle aus Eritrea musste auf Rang zwei liegend im letzten Viertel sein Tempo massiv drosseln und verlor viele Plätze. Paragleiter Marco Hollaus startete von Platz 20 aus in den Paragleit-Abschnitt, machte einige Ränge gut und brachte das Team nach vorne.

Mountainbiker Markus Kaufmann kämpfte sich zwar auf den 14. Rang, war mit seiner Leistung aber alles andere als zufrieden. Kanute Christoph Kremslehner knallte abschließend die sensationelle viertbeste Zeit hin, am Ende blieb aber dennoch nur der 13. Platz. Gindl gestand ein: „Eigentlich enttäuschend für uns. Eine Scharte, die 2019 ausgebessert werden soll.“