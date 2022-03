ASKÖ Purgstall: Deutliche Niederlage gegen Bisamberg

In der Relegationsgruppe der Austrian Volleyball League sammelte die Mannschaft rund um Kapitänin Sarah Kastenberger bereits zwei Siege. Im dritten Meisterschaftsspiel traten die ASKÖ Volksbank Purgstall Damen die Reise zu den UNIONvolleys Bisamberg an.

Die Hausherrinnen aus Bisamberg setzten bereits im ersten Satz ein ordentliches Zeichen zu setzen, so mussten sich die Erlauftalerinnen im ersten Satz sehr deutlich mit 25:16 geschlagen geben. In den darauffolgenden Sätzen waren die Bisambergerinnen in vielen Belangen den Purgstallerinnen oft überlegen. So verlor man den zweiten Satz mit 25:11 und den dritten Satz mit 25:15. „Wir haben im Spiel einfach nie wirklich den Zugriff bekommen, den wir uns normalerweise erspielen“, so fasst die Kapitänin Sarah Kastenberger die 0:3 Satzniederlage zusammen.