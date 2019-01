OBERNDORF - PURGSTALL 2:3. Trotz Schneechaos legten die Damen der ASKÖ Volksbank Purgstall am vergangenen Wochenende über 1.000 Kilometer zurück. Auf dem Programm standen die Auswärtspartien in Oberndorf (Salzburg) und Dornbirn. Und die Reise hat sich für die jungen Erlauftalerinnen definitiv ausgezahlt.

In Oberndorf startete der ASKÖ grandios und entschieden die ersten beiden Sätze klar für sich. „Danach haben wir es ein wenig schleifen lassen“, gestand Martin Wenighofer, Obmann der Purgstallerinnen. „Coach Amir Curan fand dann aber die richtigen Worte und unser Team bewies im fünften Satz, dass sie den Sieg verdient haben.“ Kapitänin Simone Luksch und Co. setzten sich mit 15:10 durch und fixierten den ersten Auswärtssieg.

DORNBIRN - PURGSTALL 0:3. In der selben Tonart ging es dann einen Tag später in Dornbirn weiter. Wobei, das ist eigentlich eine Untertreibung. Denn tatsächlich ging es in einer viel besseren Tonart weiter. Purgstall brillierte in Vorarlberg von Beginn an und ließ während der gesamten Partie keinen Zweifel darüber aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen würde. 25:22, 25:20 und 25:23 lauteten die Satzergebnisse. „Wahnsinn“, jubelte Wenighofer. „Zwei Siege an einem Wochenende.“

In der Tabelle findet sich die ASKÖ aktuell auf dem starken vierten Rang wieder. Zwei Zähler hinter Inzing auf Platz drei. Nächstes Heimspiel: 20. Jänner gegen Linz Steg. Los geht‘s um 17 Uhr.