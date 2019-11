2. Bundesliga. VOLLEYS II - PURGSTALL 2:3. Unnötig spannend machte es die ASKÖ Volksbank Purgstall im Heimspiel gegen die Gäste aus Oberösterreich. „Wir führen 2:0 in Sätzen, verlieren dann den Überblick, und müssen den Ausgleich hinnehmen“, ärgerte sich Obmann und Trainer Martin Wenighofer. Schlussendlich retteten die Erlauftalerinnen aber doch noch den Sieg. Wenighofer wusste: „Dieses Mal war der Blick der wesentliche Unterschied. Die direkten Blockpunkte verschafften uns oftmals Luft und stoppten immer wieder gegnerische Angriffe. Besonders die Defensivarbeit von Sarah Kastenberger war wie von einem anderen Stern.“ Purgstall stößt dank dieses Sieges auf Platz drei vor.

Noch nie war die ASKÖ in der 2. Bundesliga so weit vorne zu finden.

U14 Turnier in Ybbs. Alle drei Purgstaller Teams konnten in der Leistungsklasse I antreten. Ein Zeichen für die gute Nachwuchsarbeit. Neben den Plätzen fünf und sechs durften die Erlauftalerinnen außerdem den Turniersieg bejubeln.

U13-Turniere in Purgstall und Mank. Die U13-Teams standen ihren Vereinskolleginnen in nichts nach. Innerhalb von sieben Tagen gewannen sie zwei Turniere. Im Rahmen des Purgstaller „Volleyday“ am 16. November belegten die Hausherinnen in der LK II die Plätze eins bis drei. In der LK I mussten sie nur der Konkurrenz aus Waidhofen den Vortritt lassen.

Eine Woche später waren beim Turnier in Mank wieder ausschließlich die starken Erlauftalerinnen auf dem Stockerl zu finden.