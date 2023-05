Erster Abgang in Purgstall

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden die Verantwortlichen und Mitspielerinnen des ASKÖ Purgstall ihre Nummer 8, Lorena Brandhofer.

Die talentierte Volleyballerin wird in der nächsten Saison für das Team von TI-ROWA–Moser-volley in Innsbruck auf dem Feld stehen. Für sie bietet sich damit eine großartige Chance, sich individuell weiterzuentwickeln.

Ihre Zeit beim ASKÖ Purgstall war von zahlreichen Erfolgen geprägt wie dem Meistertitel in der 2. Bundesliga. Über ihre Ziele in der Zukunft äußerte sich Lorena Brandhofer so: „Auf der einen Seite werde ich die Heimmatches, besonders wegen des Fanclubs, und meine Teamkollegen, die mich immer unterstützt haben, egal ob auf dem Spielfeld oder privat, vermissen“, sagt Brandhofer und fügt hinzu: „Auf der anderen Seite freue ich mich schon sehr auf die kommende Saison und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen auf mich zukommen.“

Nun kommt noch eine weitere Ehre hinzu, die Einberufung in das österreichische Damennationalteam. Dies ist zweifellos ein besonderer Meilenstein in Brandhofers Karriere und ein Beweis für ihre herausragenden Leistungen auf dem Volleyballfeld.

Der Wechsel zu den Innsbruckerinnen bietet Lorena Brandhofer nun also die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und auf einem höheren Level zu spielen.