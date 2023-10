Für Purgstall noch Nummer zu groß

Zu einem besonderen Wiedersehen kam es in der Steiermark. Die Purgstallerinnen traten die Reise in die Steiermark an und trafen bei Trofaiach/Eisenerz auf den ehemaligen Purgstaller Meistertrainer Ali Bajraktarevic. Der erste Satz verlief noch nach Wunsch, doch trotz der Führung ging der Durchgang an die Heimischen. Vor allem die gegnerischen Legionärinnen machten den Unterschied an diesem Tag aus.

In den beiden darauffolgenden Sätzen schlichen sich nach und nach immer mehr Unsicherheiten in das Spiel der Gäste. Außerdem fehlte die nötige Durchschlagskraft, um die „Erzbergmadln“ ordentlich zu fordern. Nach gut einer Stunde stand das Ergebnis der 0:3-Niederlage fest.