Kastenberger smasht sich auf Platz zwei

Malaga war für die Purgstallerin Sarah Kastenberger definitiv eine Reise wert. Bevor es diese Woche in der Bundesliga mit Purgstall wieder um Punkte geht, holte sich Kastenberger noch einmal gehörig Selbstvertrauen. Bei den Europäischen Beachvolleyball-Universtitätsmeisterschaften ging sie gemeinsam mit Michaela Wenger für die Universität Wien an den Start. Insgesamt 24 weibliche Teams kämpften um den Titel. Bereits in der Gruppenphase verlief es zunächst nach Wunsch. Das Duo feierte Siege über die Universitätsmannschaften aus der Schweiz, Kroatien, Türkei und den Niederlanden. Nur gegen das litauische Team mussten sie sich geschlagen geben. Im Viertel- und Halbfinale feierten Kastenberger/Wengler Siege über Deutschland und Schweden, ehe es im Finale eine erneute Niederlage gegen Litauen gab.