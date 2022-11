Marina Steindl in's Nationalteam einberufen

Werbung

Der ASKÖ Purgstall hat ein neues Toptalent in seinen Reihen, während die Bundesligamannschaft dieses Wochenende spielfrei hat, rückt im Verein das Scheinwerferlicht auf die 14-jährige Marina Steindl. Sie ist die bereits vierte Volleyballerin des ASKÖ Purgstall, welche zu einem Nationalmannschaftslehrgang eingeladen wurde.

„Ich habe mich so sehr über die Einladung in das U17-Nationalteam gefreut und es motiviert extrem, mich für die kommenden Lehrgänge im Dezember zu qualifizieren“, ließ das Nachwuchstalent Marina Steindl wissen.

Beim U17-Lehrgang war sie eine der jüngsten Teilnehmerinnen und musste auf der ungewohnten Liberaposition ihr Nationalmannschaftsdebüt geben. Mit einem 3:1-Testspielsieg über die tschechische U17-Auswahl triumphierte Marina Steindl im rot-weiß-roten Teamdress. Nun liegt es an den Trainern Tereza Soukup und Stefan Spirk, den 16-köpfigen Kader bis zur U17-Europameisterschaftsqualifikation im Jänner auf zwölf Spielerinnen zu reduzieren. „Für uns ist jede Einberufung ein Beweis, dass wir im Verein in Purgstall sportlich sehr viele Dinge richtig machen.

Das fängt beim Kinderturnen bei den Kleinkindern an und hört bei der Bundesligamannschaft mit den neu geschaffenen Trainingsmöglichkeiten auf. So ist Marina Steindl ein weiteres Beispiel, dass man es von Purgstall bis in das Nationalteam schaffen kann“, ließ der sehr glückliche und von Stolz erfüllte Obmann Martin Wenighofer durchblicken.

Die breite Nachwuchsarbeit zeigt sich bereits bei der U13-Mannschaft des ASKÖ Purgstall und so tritt man bei einem Turnier in St. Pölten in beiden Leistungsklassen mit mehreren Mannschaften an. In der Leistungsklasse 1 sicherte man sich die Ränge 4, 5, 7 und 11 aus 15 teilnehmenden Mannschaften. In der Leistungsklasse 2 reichte es für den 6. und 11. Platz.