Mittelschule Steinakirchen erklimmt Rang drei

Werbung

Die besten acht Schülerliga-Volleyballmannschaften aus Niederösterreich ermittelten in Zwettl den Landessieger. Aus dem Bezirk Scheibbs waren die Mannschaften der MS Steinakirchen sowie der MS Purgstall vertreten. Für die Schülerinnen aus Steinakirchen verlief die Vorrunde optimal, sodass der Einzug ins Semifinale gelang. Da wartete die Mannschaft des BG/BRG Zwettl. Der erste Satz ging noch an Steinakirchen, danach drehte aber der spätere Landesmeister auf und gewann die nächsten beiden Sätze. Am Ende steht der dritte Rang. Die Nachwuchsvolleyballerinnen der MS Purgstall belegten den siebenten Rang.