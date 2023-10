ASKÖ Purgstall: Niederlage gegen direkten Konkurrenten

Nach der erfolgreich gemeisterten Relegation letzte Saison fiel der Startschuss für die zweite Saison der ASKÖ Purgstall in der höchsten österreichischen Volleyball Liga. Wie das Schicksal nun mal wollte, musste man gleich im allerersten Spiel gegen die direkten Konkurrenten vom TSV Hartberg ran. Mit Spannung erwarteten die zahlreich erschienen Fans den Auftritt der neu formierten Bundesligamannschaft.

Erstmals in der Vereinsgeschichte hat man sich durch Legionärinnen verstärkt. Hinzu kam, dass neben Olivia Heindl und Verena Wenighofer (beide Kreuzbandriss) auch Kapitänin Sarah Kastenberger wegen einer Verletzung ausfiel. Trotz der vielen Ausfälle und Umstellungen im Team kämpfte das Team beherzt. In Satz zwei drehten die Heimischen ein 21:24 noch sensationell in ein 25:24, vermochten den Sack aber nicht zuzumachen. Die Gäste aus Hartberg krallten sich mit 27:25 hauchdünn den schlussendlich vorentscheidenden zweiten Satz. Denn damit riss bei Purgstall der Faden und Hartberg spielte souverän den Sieg in die Steiermark.

Auch am zweiten Spieltag – in der 1. Runde des österreichischen Cups auswärts gegen Union West Wien – fand man nie mehr so wirklich ins Spiel und musste auch dort eine 0:3-Niederlage hinnehmen.