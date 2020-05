Über so einen Neuzugang darf man sich freuen. Vier österreichische Nachwuchsmeistertitel mit Volleyball Niederösterreich Sokol/Post SV (U17/U19), weitere vier Titel im Beachvolleyball (U18/U20). Dazu kommen der Sieg bei einem Pro80 Turnier in Tulln und zwei Top-Ten-Platzierungen bei den österreichischen Beachvolleyball-Meisterschaften der Allgemeinen Klasse.

Warum Elma Bajraktarevic den Schritt vom Erstligisten Sokol zum Zweitligisten Purgstall gegangen ist? „Ich hatte bei Sokol in den letzten Jahren fast ausschließlich im Team der 1. Bundesliga trainiert. Der Fokus lag dabei aber weniger auf individueller Weiterentwicklung, sondern dem Teamerfolg. Für einen Erstligisten legitim. Mir fehlte aber der persönliche Fortschritt.“ Als Papa Muhamed-Ali das Traineramt bei der ASKÖ Volksbank Purgstall übernahm, lotste er seine talentierte Tochter kurzerhand ins Erlauftal.

„Ich bin vom Team sehr gut aufgenommen worden“, sagt Elma. „Der Zusammenhalt und die Stimmung sind in Purgstall ganz anders als bei Sokol.“

Für die Zukunft hat sie sich viel vorgenommen. „Ich wurde vor knapp drei Jahren von einem Scout angesprochen. Der meinte, ich hätte das Zeug für ein Stipendium in den USA. Mit einigen Colleges stehe ich auch schon in Kontakt. Das wäre eine super Sache.“ Weitere Ziele sind der Aufstieg in die 1. Bundesliga und internationale Beachvolleyballauftritte.