Der Erfolgslauf der Erlauftalerinnen in der 2. Bundesliga fand beim Tabellenführer sein Ende. Sieben Siege in Folge spülte Purgstall in die Nähe des Meister Playoffs, der Leader war diesmal aber zu stark, die Gäste fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel.

OBERNDORF - PURGSTALL 1:3

Sehr wohl fand die ASKÖ Volksbank Purgstall eine Woche später die richtige Antwort auf die Niederlage. Nach der bitteren Heimniederlage gelang gegen die Salzburgerinnen die verdiente Revanche.

Dabei lagen die Gäste oft in Rückstand und machten sich mit insgesamt 15 Servicefehlern das Leben zusätzlich selbst schwer. Sechs davon unterliefen ihnen alleine im vierten Satz. Der erste Durchgang ging mit 25:23 an die Erlauftalerinnen, danach riss der Faden etwas. Die Hausherrinnen konnten mit 25:11 ausgleichen. Die Durchgänge drei und vier waren dann äußerst umkämpft. 27:25 und 26:24 lauteten die Endstände zugunsten der Gästinnen, die schlussendlich den dritten Matchball verwerteten.

Besonders taten sich die Schwestern Nina und Anja Hofmarcher hervor. Libera Nina glänzte über die gesamte Spieldauer mit großartiger Annahme und Verteidigung. Die erst 15-jährige Anja zahlte das in sie gesetzte Vertrauen zurück und wusste zu überzeugen.