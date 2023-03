Purgstall feiert zweiten Sieg in Folge

Werbung

Der ASKÖ Volksbank Purgstall erringt in der Relegationsgruppe gegen den VC Hausmannstätten einen weiteren wichtigen Sieg. Von Anfang an zeigten der ASKÖ Frauen eine starke Leistung und konnte sich früh im ersten Satz einen Vorsprung erspielen. Die Spielerinnen und Spieler des VC Hausmannstätten kämpften jedoch hart und konnten den Rückstand wieder aufholen. Trotzdem behielt der ASKÖ Purgstall die Nerven und gewann den ersten Satz mit 21:25.

Auch in den darauffolgenden zwei Sätzen dominiert der ASKÖ Purgstall das Spielgeschehen und konnte sich in beiden Partien einen Vorsprung erarbeiten. Die Mannschaft aus Hausmannstätten kämpfte zwar bis zum Schluss, konnte die Gäste aus Purgstall jedoch nie wirklich unter Druck setzen. So gewinnt man diese zwei Sätze je mit 19:25.

Der zweite Sieg in der Relegationsgruppe war für die leidgeprüften ASKÖ Damen ein wichtiger Schritt. Die Freude bei den Spielerinnen des ASKÖ Purgstall war nach dem Spiel groß. Auch bei den Fans des ASKÖ Purgstall war die Freude riesig. Um die Entscheidung in der Relegationsgruppe frühzeitig zu erzwingen muss auch gegenden VC Dornbirn ein Sieg folgen.