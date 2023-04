Purgstall: Klassenerhalt ist zum Greifen nahe

Werbung

Nach einem spielfreien Osterwochenende startete das Team dieses Wochenende in Wien in die Rückrunde der Relegationsphase. Trotz des klaren 3:0-Heimerfolgs gegen die VT Roadrunners Wien vor zwei Wochen, wusste das Team, dass sie nur durch eine gute Leistung erneut drei Punkte mit nach Hause nehmen konnten.

Die Partie begann ausgeglichen mit langen und spektakulären Rallys. In der Crunchtime waren die Gäste jedoch das angriffslustigere Team und gewannen den ersten Satz mit 25:21. Im zweiten Satz verletzte sich die Diagonalangreiferin Verena Wenighofer am Knie und musste von der Rettung abtransportiert werden. Obwohl die eingewechselte Spielerin Fiona Ludwig ihre Sache gut machte, wurde das Team vom Schockmoment beeinträchtigt, was von den Wienerinnen ausgenutzt wurde. Letztlich gewannen die Wienerinnen den Satz mit 25:23.

Im dritten Satz fanden die ASKÖ-Damen zurück und gewann die nächsten beiden Sätze klar mit 25:15 und 25:18. Der unglaubliche Teamzusammenhalt war an diesem Spieltag enorm zu spüren und jede Spielerin trug ihren Teil zum 3:1-Erfolg bei. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für das Team, das nun mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen kann. Im letzten Heimspiel in der Relegationsgruppe spielen die ASKÖ-Purgstall-Damen gegen den VC Hausmannstätten.