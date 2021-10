Nachdem man bereits in den Vorwochen gute Arbeit geleistet hatte, konnten sich die Damen ASKÖ Volksbank Purgstall im Auswärtsspiel gegen ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg 2, mit einem Sieg sich an die Spitze der Tabelle setzen.

Man merkte der Mannschaft sofort an, wie sehr sie diese Partie gewinnen wollte. Nach etwas mehr als fünfzehn Minuten war der erste Satz bereits mit 15:25 deutlich gewonnen und auch der zweite Satz sollte mit demselben Elan und Präzision über die Bühne gehen. Bemerkenswert stark zeigten sich auch jene Spielerinnen, welche nicht zu der Startformation gehören. Im dritten Satz ging es etwas heißer her, dennoch war nach etwas mehr als einer Stunde in Linz zusammengeräumt und die Volleyballerinnen aus Purgstall sicherten sich einen klaren und verdienten Drei-Satz-Sieg. Bis auf zwei Spielerinnen konnten alle punkten, außerdem bedeutet dieser Kantersieg auch die verdiente Tabellenführung in Gruppe A der zweiten Bundesliga. Im nächsten Heimspiel empfangen die ASKÖ Damen mit dem SU Inzing den Vierten der Tabelle, somit verspricht das Duell schon vorab spannend zu werden.