Purgstall mit Niederlage erst im Entscheidungssatz

Das Kämpferherz ist den Purg-stallerinnen nicht abzustreiten. Zumindest der erste Punkt in der Saison ist im Duell gegen Bisamberg gelungen.

Die ersten beiden Sätze verliefen überhaupt nicht nach Plan für die Heimischen (15:25, 21:25). Dem Team drohte eine erneute, klare Niederlage. Doch mithilfe der treuen Fans im Rücken, die die Purgstaller Halle abermals in einen Hexenkessel verwandelten, und eisernem Willen, kämpften sich die Purgstallerinnen wieder zurück in die Partie. Mit 25:20 und 25:15 gelang der Satzausgleich. „Erstmals Chapeau an mein Team. Zwei grandiose Comebacks! Außerdem ein Riesenkompliment an unsere zwei erst 15-jährigen Mädels Marlene und Sophia, die ab dem dritten Satz durchgespielt haben und ihr Talent einmal mehr bewiesen haben“, freute sich Kapitänin Sarah Kastenberger.

Den Flow vom vierten Satz konnte im Entscheidungssatz aber nicht mitgenommen werden. Dort passierte den Heimischen ein wahrer Fehlstart. Nach nur wenigen Augenblicken stand es 0:5. Der Druck stieg, denn gerade im Tie-Break, wo nur ein kurzer Satz auf 15 gespielt wird, wird jeder Punkt benötigt. Dennoch gelang noch einmal ein Comeback. Gegen Ende hin, flatterten auf beiden Seiten nochmal die Nerven. Erst nach über zwei Stunden Spielzeit nutzten die Weinviertlerinnen dann ihren zweiten Matchball zum Spielgewinn zum 17:15.

„Sicher schmerzt es, so knapp im Fünften zu verlieren. Trotzdem ist der Punktgewinn heute ein Lebenszeichen, besser gesagt ein Befreiungsschlag für das ganze Team. Wir haben endlich gezeigt, dass wir es auch draufhaben. Was Lust auf mehr macht“, fügte Kastenberger hinzu.