Eine „kleine Weltreise“ musste die ASKÖ Volksbank Purgstall auf sich nehmen, um sich mit den Konkurrentinnen aus Vorarlberg zu messen. Am Ende konnte man sagen, dass sich jeder einzelne Strecken-Kilometer gelohnt hat. Unbeeindruckt von irgendwelchen Reisestrapazen haben die Purgstallerinnen in Dornbirn nämlich ein wahres Feuerwerk abgebrannt und mit 3:0 gewonnen.

Dabei verlief der Start in die Partie gar nicht unbedingt verheißungsvoll. Die Hausherrinnen lagen immer in Führung, Purgstall musste andauernd darum kämpfen, nicht den Anschluss zu verlieren. Das gelang auch. „Bis zur Satzmitte konnten wir immer wieder ausgleichen“, erzählt Sarah Kastenberger.

Gepusht von den zuletzt fünf Siegen in Folge fanden die Gäste dann aber nach und nach in ihren Rhythmus und spielten den ersten Durchgang sicher nach Hause. 25:18 stand es am Ende.

Dornbirner Kampfgeist wurde geweckt

Die Hausherrinnen nahmen den Satzverlust zum Anlass, jetzt erst recht auf den Sieg zu drängen. Es entwickelte sich eine ungemein ausgeglichene Partie, die konstant auf des Messers Schneide dahinglitt. Kastenberger: „Heute waren die Schlussphasen der Sätze besonders entscheidend, weil es eben so knapp hergegangen ist.“

Mit 25:23 holten sich die Gäste den zweiten Durchgang. Im dritten Sitz wurden die Nerven der Zuschauer dann noch vehementer strapaziert. Es ging hin und her, und am Ende sogar über 25 hinaus. 26:24, enger geht es fast nicht. Die Purgstaller ASKÖ feierte nicht nur einen klaren Auswärtssieg, sondern den bereits sechsten Triumph in Folge.

Besonders beeindruckend war in Dornbirn Fiona Ludwig unterwegs. Sie überzeugte in sämtlichen Belangen. Egal ob Block, Angriff, Verteidigung oder ihre Spezialiät — das Service: Ludwig setzte immer wieder wichtige Akzente und sorgte für Punkte. Ebenfalls erwähnenswert war der Auftritt von Younsters Anja Hofmarcher. Die kam im dritten Satz beim Stand von 22:19 für den Gegner aufs Feld und machte ihre Sache „ziemlich gut“, wie Teamkollegin Kastenberger bestätigte. „Mit vollem Einsatz und Köpfchen hat sie die Chance auf den 3:0-Auswärtssieg am Leben gehalten.“

Wenighofer machte den Sack zu

Mit einem Ass beim Stand von 23:23 ebnete übrigens Valentina Schaufler den Weg zur Glückseligkeit. Die Ehre, den letzten und somit alles entscheidenden Punkt zu erzielen, blieb Verena Wenighofer übrig.

Sechs Siege in Folge also. Eine bärenstarke Bilanz. Die Serie spülte die Erlauftalerinnen aus dem Mittelfeld der Tabelle in die Spitzengruppe. Sie überwintern in der 2. Bundesliga auf dem dritten Platz. Die Hinrunde ist für die ASKÖ Purgstall somit beendet.

„Jetzt geht es erstmal in die wohlverdiente Winterpause“, erzählt Kastenberger. Besonders lang wird diese Pause allerdings nicht dauern. Das nächste Match zieht bereits am Horizont herauf. Es steigt kurz nach Jahreswechsel, am 4. Jänner. Dann empfangen die Purg stallerinnen vor eigenem Publikum die Gäste aus Linz. Die liegen aktuell nur auf Platz neun der Tabelle. Unterschätzt werden die Oberösterreicherinnen im Erlauftal aber mit Sicherheit nicht werden.