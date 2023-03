Purgstall: Spiel, Satz und Sieg

Werbung

Die U18 Mannschaft des ASKÖ Purgstall musste sich bei den österreichischen Meisterschaften in den Qualifikationsspielen unter Beweis stellen. Leider konnte man die beiden Duelle gegen Sokol und die SPORTUNION Hollabrunn & Bisamberg nicht für sich entscheiden. Das Duell gegen Sokol verloren die Nachwuchshoffnungen aus Purgstall in zwei Sätzen (20:25, 18:25), auch im Duell gegen die Sportunion war nach zwei Sätzen (14:25, 22:25) alles vorbei.

Trotzdem gab das Team nicht auf und konnte das Duell um Platz fünf gegen die Kontrahentinnen aus Wiener Neustadt für sich entscheiden. In diesem Aufeinandertreffen zeigten die Erlauftalerinnen eine unfassbare Leistung und fertigten die Wiener Neustädterinnen in zwei Sätzen ab (25:14, 25:11). Eine starke Leistung und ein verdienter Sieg für das ASKÖ Purgstall Team. Während die Bundesligafrauen sich über ein spielfreies Wochenende erfreuen, waren dieses Mal die Herren am Zug, um wichtige Punkte zu holen. Auch die Herren des ASKÖ Purgstall kämpften in der 1. Klasse um wichtige Punkte. Im Duell gegen Wölbing setzte es für das Team nach einem harten Kampf in fünf Sätzen (26:28; 15:25; 25:15; 26:24; 10:15), leider kein Erfolgserlebnis. Trotzdem zeigte das Team Moral und kämpfte weiter. Im Duell gegen Wiener Neustadt lief es dann deutlich besser.

Von Beginn an war das Spiel von einer hohen Intensität geprägt. Beide Teams zeigten sich von ihrer kämpferischen Seite und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gegner kämpften hart, aber die Herren des ASKÖ Volksbank Purgstall behielten die Kontrolle und bauten ihren Vorsprung aus. Am Ende konnten die Erlauftaler sich über einen Drei-SatzSieg (25:20; 26:24; 25:15) gegen Wiener Neustadt erfreuen.

Die ASKÖ Purgstall Damen wollen unbedingt in der Bundesliga bleiben und sind nun kurz davor, einen weiteren wichtigen Schritt zum Klassenerhalt zu machen. Allerdings müssen sie zunächst das Relegationsspiel gegen den VC Raiffeisen Dornbirn überstehen.