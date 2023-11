Purgstaller Herren feiern Doppelerfolg

Die Purgstaller Herren zeigten sich von der Schokoladenseite. Im ersten Spiel des Tages trat Purgstall gegen Bisamberg an. Das Spiel endete mit einem beeindruckenden Ergebnis von 3:0 zugunsten der Heimischen.

Purgstall zeigte von Anfang an eine starke Leistung, dominierte die Sätze und holte sich den Sieg. Besonders hervorzuheben war die Leistung von Michael Meyer, der an diesem Tag im Mittelpunkt stand.

Er darf mit Fug und Recht als Spieler des Tages bezeichnet werden, da er die meisten Punkte für sein Team erzielte und sowohl offensiv als auch defensiv brillierte. Seine präzisen Angriffe und sein ausgezeichnetes Blockspiel trugen maßgeblich zum Erfolg von Purgstall in diesem Spiel bei.

Im zweiten Spiel des Tages stand Purgstall Wiener Neustadt gegenüber. Obwohl Wiener Neustadt ein starker Gastgeber war, behielt Purgstall die Oberhand und gewann das Spiel mit 3:1. Wieder einmal war Mike Meyer in Topform und setzte seine herausragenden Leistungen fort. Auch die restlichen Mitglieder des Teams trugen dazu bei, dass Purgstall an diesem Tag mit zwei Siegen nach Hause ging.

Insgesamt war dieser Spieltag für Purgstall ein voller Erfolg, und Michael Meyer verdientermaßen als Spieler des Tages ausgezeichnet. Seine Leistungen, zusammen mit dem Teamgeist und der Entschlossenheit des gesamten Purgstall-Teams, führten zu diesen beeindruckenden Siegen.