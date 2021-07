115 Mitglieder zählt die Sportunion Raika St. Anton an der Jeßnitz. Am vergangenen Samstag hielt sie ihre Generalversammlung in der Jeßnitztaler Stubn ab. Im Rahmen dieser wurde auch ein neuer Vorstand gewählt.

Bei den Funktions-Besetzungen hat sich einiges getan. Christopher Danner löst nach vier Jahren Markus Öhlsasser als Obmann ab. Als neue Obmann-Stellvertreter wurden Fabian Danner und Johannes Aigelsreiter gewählt. Auch das Amt des Kassiers wurde neu besetzt. Tobias Zellhofer löst Markus Hölzl ab. Er wird Zellhofer als Kassier-Stellvertreter weiter zur Seite stehen. Judith Heigl unterstützt statt Alexandra Hinterleitner als Schriftführerin den Vorstand.

Ebenso darf sich die Sektion Fußball über einen neuen Sportlichen Leiter freuen. Patrick Hackl wird statt Tobias Zellhofer diese Funktion in den kommenden Jahren übernehmen. Unterstützt wird er dabei – wie auch schon in den Jahren zuvor – von Patrick Schwaiger. Das Traineramt der SU St. Anton übernimmt weiterhin Mario Dorn.

Als Sportliche Leiterin bei den Damen wurde Susanne Moser bestätigt.