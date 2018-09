Große Freude bei der olympischen Silber- und Bronzemedaillengewinnerin Katharina Gallhuber. Nach einem Knochenmarksödem und einer Stressfraktur im linken Fuß kehrte die Slalomspezialistin wieder auf die Piste zurück. Auf der Stelvio (Südtirol) machte Gallhuber die ersten Schwünge für die neue Saison und strahlte über das ganze Gesicht.

Christoph Krenn | privat, Bauer

Ein weiterer Göstlinger hat das Schneetraining in Übersee schon hinter sich. Christoph Krenn war mit der Speedgruppe der Herren in Chile unterwegs. „Wir hatten super Bedingungen. Bis jetzt läuft alles nach Plan“, sagte der Speed-Spezialist. Bis zum Saisonauftakt am 27. und 28. Oktober in Sölden sind es zwar noch mehrere Wochen hin, doch für die beiden Göstlinger beginnt die finale Phase der Vorbereitung. Der erste Slalom für Gallhuber folgt im finnischen Levi.

„Bis Ende September steht noch einmal ein Konditionsblock auf dem Programm, ehe es danach mit dem Skitraining weiter in die Schweiz geht“, sagte Christoph Krenn. Der im Super-G gesetzte (Sieger des Europacup) Krenn hat seinen ersten Lauf dann in Übersee. Im kanadischen Lake Louise starten die Speedfahrer (21. bis 25. November) in die neue Saison.