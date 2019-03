Es ist eine ereignisreiche Saison, die da auf den RC Steiner Shopping Purgstall zukommt. „Bis zu 30 Rennen bestreiten unsere Nachwuchsfahrer von April bis Oktober“, erklärt Obfrau Renée Preyler. Verglichen mit dem Vorjahr betreuen die Erlauftaler heuer fünf Youngsters mehr. 15 insgesamt. „Das ist natürlich schön, aber eben auch eine Herausforderung“, erklärt die Chefin weiter.

Um diese Herausforderung zu meistern, haben die Erlauftaler den Betreuerstab auf fünf Trainer erweitert und mit Clemens Rumpl einen Sport-Koordinator installiert. Rumpl, der früher selbst gefahren ist und Sportwissenschaft studiert hat, wird in Abstimmung mit den Coaches Trainingspläne für die Youngsters erstellen. Außerdem konnten die Purgstaller mit der Wattaul GmbH einen neuen Sponsor gewinnen, der einen weiteren Teambus zur Verfügung stellt.

Das alles schilderte Preyler am vergangenen Donnerstag im Rahmen der offiziellen Vorstellung des neuen Teams für die kommende Saison. Die Obfrau wusste außerdem zu berichten, dass die traditionsreichen Erlauftaler Radsporttage erstmals Teil der Österreichischen Rad-Bundesliga sind. „Das bedeutet natürlich mehr Organisationsarbeit“, gab die Funktionärin Einblick, „Aber es freut uns natürlich sehr. Der ORF wird vor Ort sein, das Starterfeld wächst an. Wir befinden uns schon mitten in den Vorbereitungen.“

Die Radsporttage gehen von 26. bis 28. Juli über die Bühne. Erstmals in Wieselburg, da bauliche Aktivitäten in Purgstall die Austragung am gewohnten Standort verhindern. „Das ist mit beiden Gemeinden abgesprochen“, betonte Preyler abschließend.