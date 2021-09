Als vor Beginn der dritten Runde die Zuseher Sprechchöre anstimmen, geht in der Ring-Ecke ein Ruck durch Dominik Fallmanns Körper. Es ist 16:30 Uhr, der letzte Kampf des Tages, Gewichtklasse bis 90 Kilo. Fallmann, der Kickboxer aus Purg stall, hat bereits zwei heftige Runden gegen den Wiener Ivan Tadijanović hinter sich. Beide Kämpfer atmen schwer durch den Mund. Es ist ihr erster Fight. Fallmann wird ihn nach einer weiteren spektakulären Runde knapp verlieren. Und einen viel größeren Preis gewinnen: Drei Mal zwei Minuten Kampferfahrung vor Publikum.

Zum zweiten Mal stiegen vergangenen Samstag Kickbox-Neulinge beim „K1-Next“-Turnier in Wieselburg in den Ring. „K1“ ist eine Wettkampfform des Kickboxens. Der Verein Wellness Aktiv B-L-Austria und der Kampfsportclub Fighting Arts organisierten das Event. In zehn Männer- und vier Frauen-Kämpfen flogen Fäuste, wurden Kicks ausgeteilt, lagen sich Konkurrenten nach dem Schlussgong in den Armen. Mit dem Lion’s Fight Club aus Traunreut in Bayern war erstmals ein Team aus Deutschland zu Gast. Ein Sportler reise auf eigene Faust sogar aus Hamburg in die Braustadt.

Top-Atmosphäre für ambitionierte Rookies

„Wir schaffen ein anfänger-freundliches Ambiente. Aber mit richtiger Ring-Atmosphäre, die man sonst nur als erfahrener Kämpfer bekommt“, erklärt Veranstalter David Erber den Erfolg der Turnier-Serie. Was „anfängerfreundlich“ im Kickboxen heißt? „Faire Kampfpaarungen, Box-Handschuhe mit etwas mehr Volumen und ein Ringrichter, der noch genauer auf den Zustand der Kämpfer achtet.“ Dass mittlerweile Top-Gyms aus ganz Österreich ihre Talente nach Wieselburg schicken, freut Erber besonders. Noch mehr ist er aber stolz auf die Leistungen seiner eigenen Nachwuchs-Kämpfer.

Neben dem Fight von Dominik Fallmann sorgte aus Bezirks-Sicht vor allem Nina Prankl für ein Highlight. Die Purgstallerin bezwang in ihrem ersten Kampf die Wienerin Victoria Pschorn vom renommierten Basic Sportsclub in drei Runden knapp nach Punkten. Und auch ihr Kampf riss das heimische Publikum in Wieselburg mit. Das Resümee von Prankl, die in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo antrat, gleicht folglich auch jenem ihres FightingArts-Vereinskollegen Dominik Fallmann. Beide sagen: „Ich will wieder in den Ring.“