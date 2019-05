Im Sport wie im täglichen Leben ist es oft ratsam, sich neuen Reizen auszusetzen, um das eigene Können zu erweitern. Genau das war die Motivation der Kickboxer des Wieselburger Vereins FightingArts B-L-Austria, die sich vergangenen Samstag im Universitätssportzentrum auf der Schmelz in Wien einer neuen Herausforderung stellten. Bei der Staatsmeisterschaft der Austrian Wushu Federation (dem Verband für traditionelle chinesische Kampfkünste in Österreich) traten die Braustädter in der Disziplin „Sanda“ an, die neben klassischen Kickbox-Techniken auch Würfe, Fußfeger und Elemente des Ringens beinhaltet.

Theuretzbacher schickte Zwei auf die Matte

„Wir wollen unsere Sportler möglichst umfassend trainieren“, erklärt FightingArts-Obmann David Erber. „Sanda eignet sich dafür sehr gut. Es ist für einen Kickboxer etwas Neues, wenn der Gegner auch deine Füße packen kann, um dich zu Fall zu bringen.“

Die Ausbeute des Turniertages kann sich jedenfalls sehen lassen. Das zehnköpfige Wieselburger Team brachte prompt zwei Gold-, fünf Silber- und eine Bronze-Medaille mit nach Hause, darunter drei Spitzenplätze für Sportler aus dem Bezirk. Neben dem Scheibbser Reinhard Ekker (Bronze), erkämpften sich der Wieselburger Stefan Russwurm und Jonathan Theuretzbacher aus Scheibbs in ihren Gewichtsklassen den Vize-Staatsmeistertitel im Sanda. Vor allem Theuretzbacher gelang der Wechsel in die fremde Disziplin auf spektakuläre Weise. Mithilfe seiner schnellen Fäuste schickte er in der Vorrunde zwei Gegner per K.O. auf die Matte. Die Frage nach Würfen und Fußfegern hatte sich somit erübrigt.