70 irre Stunden beim Death Race

Wie startet man in eine Geschichte, die so weit entfernt ist von allen Sportevents, über die man jemals geschrieben hat? Weil man sowieso unmöglich alle relevanten Aspekte präsentieren kann, am besten wohl einfach mit den Hard Facts. Also: Toni Kothmiller hat das Death Race 2022 in den USA gewonnen. „70 Stunden Überlebensmodus“, sagt er selbst. Ja, richtig gelesen: 70 Stunden.

Eine Axt, eine Säge, zwei Eisblöcke, ein Ei

Das Death Race ist nicht vergleichbar mit „normalen“ Läufen. Es geht nicht darum, 70 Stunden durchzulaufen, sondern alle auferlegten Challenges zu meistern – und daneben zusätzlich noch Kilo- und Höhenmeter zu fressen.

Die Organisatoren sorgen für konstanten psychischen Stress. Bereits im Vorfeld wurde ein sogenannter „Devils Agent“ in eine Online-Gruppe eingeschleust, in der sich die Starter koordinieren sollten. Der Unruhestifter war beim Race ebenfalls mit von der Partie und sorgte vor Ort für weitere Verwirrung. Dazu gab es eine vorgeschriebene Ausrüstungsliste. Einige Punkte darauf: Zwei Eisblöcke (je 4,5 kg), eine kleine Axt, 100 Beilagscheiben, eine Säge und ein ungekochtes Ei. „In Summe wog der Rucksack mit Nahrung und Wasser 20 kg, plus der Sandsack mit 32 kg und die beiden Eisblöcke“, schildert Kothmiller.

In den 70 Stunden geschah dann viel zu viel, um an dieser Stelle alles detailliert zu schildern. Der Versuch eines (unvollständigen) Überblicks: Mehrmals über eine 150-Meter-Strecke rollen, auf Zeit. Holzstämme, Steine und Gerüste schleppen, die gesamte Ausrüstung einen Berg hochtragen und wieder retour, eine Unmenge an Gedächtnisübungen, Teilnahme an einem 24-Stunden-Extremhindernisrennen, mit dem Inhalt eines rohen Eis im Mund einen See durchqueren – der Dotter musste dabei komplett bleiben. Schierer Wahnsinn. Aus dem Toni Kothmiller als Triumphator hervorging! Nach rund 85 Kilometern und 4.100 Höhenmetern. Um ein Gefühl für die Auslese zu bekommen: Von 70 Anmeldungen gingen überhaupt nur 32 an den Start, drei erfüllten alle Aufgaben.

Zweifel im Vorfeld, Pläne für die Zukunft

Dabei wäre der 37-jährige beinahe nicht angetreten. „Eigentlich wäre das Rennen für 2020 geplant gewesen, aus bekannten Gründen hat sich alles verschoben. Während der Wartezeit ist die Motivation kontinuierlich gesunken. Eine Schulterverletzung hat mich dann ehrlich zweifeln lassen.“ In die Szene der Extremläufe ist er „irgendwie reingerutscht“. Angefangen hat es mit den klassischen Spartan Obstacle Course Races. Kothmiller steigerte kontinuierlich die Belastung, startete sogar bei Rennen in der Slowakei. „Weil mir Bekannte erzählt hatten, dass die Veranstalter dort noch strenger seien.“ Und irgendwann reifte dann der Gedanke an einen Start beim Death Race.

Bleibt die Trainingsfrage. Wie bereitet man sich auf ein derartiges Event vor? Als Servicetechniker bei ZWK arbeitet Kothmiller im Schichtbetrieb. „Erst Training, dann Arbeit, dann wieder Training. So kann man die Belastungen zumindest ein wenig simulieren.“ Bewusster Schlafentzug war für ihn nie ein Thema. „Das habe ich einmal probiert und gemerkt, dass es keinen Unterschied macht.“

Mit Rennen wie dem Death Race hat der Wieselburger nun abgeschlossen. „So ein Projekt blockiert das Privatleben doch sehr stark. Jetzt ist mal Zeit für gemütliche Touren mit meinen Freunden.“ Das heißt aber nicht, dass Kothmiller keine neuen Herausforderungen sucht. „Ultra-Berglauf könnte ich mir vorstellen.“