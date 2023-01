Doppel-Stockerl für "Waschbären" Mario Trümmel und Toni Kothmiller

Werbung

Am Ende jedes Spartan Races wartet der Firejump als letztes Hindernis. Die Teilnehmer müssen dabei über ein brennendes Feuer springen. Wobei, ein wirkliches Hindernis ist es eigentlich nicht. Scheitern wird daran nämlich niemand mehr. Es ist vielmehr das Zeichen dafür, dass man es geschafft hat. Als Mario Trümmel kürzlich in Kaprun über das Feuer flog – mit einem brachialen Schrei übrigens – wusste er: „Der Sieg gehört mir.“

Mit Trümmel und Toni Kothmiller hatten die Most4tler Raccoons zwei Vertreter zum Winter Spartan Race nach Zell am See entsendet. Und beide Waschbären kehrten mit Edelmetall im Gepäck nach Hause zurück. Trümmel entschied die Gesamtwertung der Altersgruppe 35-39 für sich, Kothmiller wurde Dritter. „Zwei Waschbären bei der Wochenendwertung auf dem Stockerl – wie sensationell ist denn das bitte?“, jubelte Trümmel am Ende.

Zwei harte Tage, zwei harte Rennen

Bis sich der Wieselburger so freuen durfte, warteten zwei Rennen in zwei Tagen. Den Beginn machte das „Super“ mit 12 km, 600 Hm und über 20 Hindernissen. „Der Lauf war international sehr stark besetzt“, erzählt Trümmel. „Deutsche, Dänen, Italiener, Slowaken, Tschechen, Ungarn, Schweizer und viele Österreicher.“ Alle wollten „Winter Champion“ werden. Trümmel hielt sich von Beginn an im Spitzenfeld, ließ sich von Eis, Schnee und Dreck nicht aus dem Rhythmus bringen und musste sich nach einem fehlerfreien Rennen und 1:21 Stunden nur dem Schweizer Hansueli Frei geschlagen geben. „Der läuft normalerweise in der Elite.“ Kothmiller kam elf Minuten später ins Ziel und wurde Achter.

Am Sonntag wartete die Sprintdistanz (7 km, 400 Hm). Der Triumphator vom Vortag startete diesmal in der Elite. Theoretisch wäre der Weg somit frei für Trümmel gewesen. Und praktisch war er es dann tatsächlich auch. Auf den ersten Kilometern machte Teamkollege Kothmiller gehörig Tempo. Der Chef-Waschbär blieb dran, startete nach 3 Kilometern ein Einzelrennen und kam auch diesmal wieder fehlerfrei ins Ziel. „Die Hindernisse waren aufgrund der Bodenverhältnisse noch schwerer zu überwinden als am Vortag und die Atlaskugel wog gefühlt 80 kg.“

Trümmel entschied das Rennen nach 50 Minuten für sich, Kothmiller folgte 6 Minuten später. In der Gesamtwertung der beiden Renntage bedeutete das die Plätze eins und drei.