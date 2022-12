Virgosystem-Teams zwei Mal in Top Ten

Werbung

Skibergsteigen, Paragleiten, Mountainbiking und Skifahren – allesamt zu bewältigen beim 10. Rise and Fall im Zillertal. Bei der Jubiläumsauflage stellte das Team vom Sportverein Virgosystem Racing aus Purgstall eine Damen- und Herrenmannschaft.

Insgesamt waren 83 Teams gemeldet. Dieser Sprintbewerb wird als Staffel ausgetragen.

Witterungsbedingt musste der Skibewerb zwei Tage zuvor abgesagt und zu einem Laufbewerb umgeplant werden. Kurzfristig wurde auch das Paragleiten ein Opfer des Nebels. Auch hier musste eine Laufstrecke ersatzweise absolviert werden.

Zunächst zu den Damen. Teresa Feix war für das Team als Skibergsteigerin am Start. Feix hielt sich im vorderen Feld und übergab als drittbeste Dame an Anna Berger. Diese verteidigte ebenso Platz drei bei den Damen mit einer tollen Laufleistung und der zweitbesten Dameneinzelzeit. Karoline Neumüller zeigte eine hervorragende Leistung und lief die fünftbeste Zeit bei den Damen. Sie musste sich jedoch den knapp hinter ihr gestarteten Konkurrentinnen geschlagen geben und übergab auf Platz fünf liegend an Mariella Gumpenberger.

Nach vorne war der Abstand schon zu groß. Mit der fünftbesten Einzelzeit brachte sie das Damenteam jedoch sicher auf Platz fünf ins Ziel.

Bei den Herren startete Christof Hochenwarter als Skibergsteiger in das Abenteuer. Zwei Drittel der Strecke befind sich Hochenwarter im Spitzenfeld. Er startete danach eine Attacke und übernahm die Spitze und verteidigte diese gegen die Besten seines Faches. Mit 14 Sekunden Vorsprung übergab er an den Paragleiter Sascha Assmair.

Er meisterte die Laufstrecke als Top-Bergläufer perfekt. So übergab Assmair immer noch mit einem Vorsprung von zehn Sekunden an Julian Pöchhacker aus Ybbsitz.

Undankbarer, aber starker vierter Platz

Am Bike musste Pöchhacker nun gegen den Weltmeister aus Deutschland und den österreichischen Staatsmeister um die Führung kämpfen. Der Ybbsitzer kämpfte schlau und tapfer. Er musste lediglich den Weltmeister Andreas Seewald vorbeiziehen lassen. Fast Kopf an Kopf übergab er an zweiter Position liegend an Robert Gasser aus Osttirol. Der Top-Skifahrer war über den Ausfall seiner Disziplin nicht erfreut. Er schlug sich jedoch tapfer und musste gegen in letzter Sekunde eingetauschte Bergläufer noch zwei Plätze abgeben. Schlussendlich war es der etwas undankbare, aber äußerst starke vierte Platz für das Team.

„Nach einer hervorragenden Leistung meiner Teamkollegen startete ich als erster mit zehn Sekunden Vorsprung vor dem MTB-Marathon-Weltmeister Andreas Seewald und Staatsmeister Daniel Geismayr auf die Mountainbike Strecke“, berichtet Julian Pöchhacker und fügt hinzu: „Auf dem rund 250 Höhenmeter und 5,1 km langen Anstieg lieferten sich Geismayr und ich einen harten Kampf, jedoch konnte sich keiner von uns absetzen und wir gingen zu zweit in die mit Schnee bedeckte Abfahrt. Unten angekommen sprinteten wir zu zweit in die Wechselzone, wo wir nach 14.30 Minuten Fahrtzeit an die Läufer unseres Teams übergaben.“