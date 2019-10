„Wunderschöne Strecke, tolle Stimmung, liebe Leute, optimale Bedingungen, Spitzenleistungen.“ Wenn Heidi Prokesch vom SV Strigl Lunz den Wörthersee Trail zusammenfasst, kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Die Auftritte ihrer Vereinskollegen trugen einen großen Teil zu dieser Euphorie bei. Allen voran die Performance von Heinz Prokesch. Der präsentierte sich nämlich in Bestform, bewältigte die 42 Kilometer und 1.500 Höhenmeter in 3:50:50 Stunden und feierte den Gesamtsieg. Er blieb dabei aber nicht der einzige Lunzer in den Top Ten.

20 Minute schneller als im Vorjahr

Stefan Stängl und Christoph Eibenberger liefen fast das gesamte Rennen Seite an Seite. Sie erreichten das Ziel nach 4:19:45 (Stängl) bzw. 4:20:19 Stunden (Eibenberger) und holten die Plätze sieben und acht. Stängl verbesserte seine Zeit aus dem Vorjahr um 20 Minuten.

Auf der Halbmarathondistanz gab es ebenso Grund zur Freude. Elisabeth Zettel feierte nach 2:32:28 Stunden einen klaren Klassensieg und holte Gesamtrang acht bei den Damen. Gatte Robert lief an ihrer Seite.

Anita Eibenberger, Christa Jagersberger-Stängl und Heidi Prokesch teilten sich das Rennen gut ein. Sie kamen nach 3:03:11 Stunden ins Ziel.