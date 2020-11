Von Freitag bis Sonntag kamen in Graz die GRAWE sidebyside 14. Austrian Open – Super World Tour Finals in einer „Corona-Bubble“ zur Austragung. Ein umfangreiches Corona-Präventionskonzept mit täglichen Covid-19-Tests aller Beteiligten machte die Durchführung des Spitzensportevents möglich. Und die Protteserin Christine Seehofer wurde dabei im Elite-Bewerb der Damen ihrer großen Favoritenrolle gerecht.

Aber alles der Reihe nach: Die letzte Entscheidung fiel am Sonntagabend im weiblichen Elite-Einzel. Die Weltranglistenerste Seehofer gewann all ihre drei Partien vor der vierten Disziplin Tennis. Im Finale schlug die Protteserin die ungesetzte Überraschungs-Finalistin Myriam Enmer aus Frankreich mit plus 35 Punkten (Anm.: Tischtennis 21:6, Badminton 21:6, Squash 21:6). Der Finalsieg war der bereits 100. (!) Erfolg im Elite-Einzel in Serie für Seehofer auf der FIR Racketlon World Tour. Sie zog zufrieden Bilanz: „Zunächst möchte ich mich bedanken, dass dieses Turnier ausgetragen werden konnte. Das Organisationsteam der Racketlon Federation Austria hat einen tollen Job gemacht. Ich bin überglücklich – Turniersieg, 100. Match in Serie und jetzt noch eine Torte (lacht).“ Denn eine solche wurde der Seriensiegerin von der Turnierleitung zum 100. Jubiläum überreicht.

Die Zweiplatzierte war ebenso zufrieden mit ihrem Abschneiden: „Bei meinem ersten großen Turnier gleich das Finale zu erreichen ist natürlich toll. Es war für mich eine Ehre, gegen Chrisi zu spielen. Sie ist klar besser – noch! Ich werde weiter trainieren und sie beim nächsten Mal hoffentlich mehr fordern können“, so die 23-jährige Französin Enmer.

Zwei Podestplätze für weiteres Bezirks-Ass

Eine zweite Bezirksspielerin bei der Elite, die Gänserndor ferin Bettina Bugl, durfte sogar über zwei Podestplätze jubeln: Im Einzel wurde sie hinter Seehofer und Enmer Dritte, genauso wie im Mixed-Doppel mit Bernhard Pilsz, wenngleich die beiden dort als Nummer eins topgesetzt waren. Und im Einzel lieferte sie sich mit der jungen Französin Enmer ein packendes Duell.