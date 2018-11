KOS CELOVEC - UDW ALLIGATORS 86:78.

„Schön langsam zehrt es an den Nerven“, seufzte UDW-Coach Stefan Grassegger nach der siebenten Niederlage im siebenten Spiel. Dabei erwischten seine „Alligatoren“ einen Traumstart, sie führten nach fünf Minuten schon mit zehn (!) Punkten.

Die Hausherren aus Klagenfurt ließen sich davon aber nicht unterkriegen und kamen wieder etwas heran. In den letzten Minuten unterliefen den Klagenfurtern aber wieder einige Fehler und die Deutsch-Wagramer zogen bis zur Halbzeit auf 53:41 davon. „Das war 30 Minuten einfach nur sensationeller Basketball von uns“, schwärmte Grass egger.

Nach der Pause veränderte sich das Bild nicht: KOŠ jagte den Marchfelder „Krokodilen“ hinterher und konnte sich mit dem neuen Center Jaka Stem berger auf bis zu fünf Punkte annähern. Am Anfang des Schlussviertels gelang es den Kärntnern, sich heranzu tasten, mit einem Dreierwurf von Erik Kralj stand es nur mehr 70:71.

„Wenn wir das nicht schaffen, wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.“Spieler Lukas Hofer über die immer gleichen Fehler der UDW Alligators

„Wir sind dann total eingebrochen, es haben zu viele Basics gefehlt. Das darf eigentlich nicht sein“, ärgerte sich Grassegger. Keine zwei Minuten später gingen die Gastgeber dann erstmals mit 73:71 in Führung, und den Gästen ging unter Zugzwang langsam die Luft aus.

Spieler und Co-Trainer Lukas Hofer fand danach klare Worte: „Wir haben die erste Halbzeit sehr gut gespielt, bisher unsere beste. Wir fallen dann aber immer wieder in dasselbe Muster, wo wir aufhören zu spielen, das müssen wir ändern. Wenn wir das nicht schaffen, wird es schwer ein Spiel zu gewinnen.“ Auf der Gegenseite war Klagenfurts Trainer Dragan Sliskovic heilfroh: „Die erste Halbzeit war Flop, die zweite Top. Zwar freuen wir uns über den Sieg, aber die erste Halbzeit muss analysiert werden.“

Viel Zeit zum Analysieren bleibt Grassegger und Co. nicht: Bereits am Sonntag wartet mit St. Pölten der nächste Gegner, der durchaus in Reichweite der Deutsch-Wagramer liegt.