Protteser erneut österreichischer Meister

Zwölf lange Jahre mussten die Danube Dragons warten, ehe sie vor einem Jahr endlich wieder das beste Football-Team Österreichs waren. Den Pokal stemmten damals auch zwei Receiver aus dem Bezirk Gänserndorf: der Matzener Lukas Gold und der Protteser Samuel Imarhiagbe. Ersterer hat seine Karriere mittlerweile beendet, Zweiterer legte am Samstag noch einen drauf. Wieder hatten es seine Grün-Weißen ins Endspiel, die sogenannte Austrian Bowl geschaffft, wieder standen sie dort dem Lokalrivalen Vienna Vikings gegenüber. Und wieder hatten die Dragons das bessere Ende für sich, was auch bedeutet: Imarhiagbe stemmte zum zweiten Mal in seiner Karriere die begehrte Trophäe in den Himmel und ist nun doppelter, österreichischer Meister.

„Ich bin extrem dankbar, hier mitwirken zu dürfen“

Ein Umstand, der dem 23-Jährigen Respekt abringt, er wählte am Tag nach dem Triumph seine Worte: „Es ist eine unglaubliche Ehre, dass ich das miterleben darf, in so einem Team, das es schon so lange gibt und das so lange ohne Titel war, zwei Jahre in Folge zu gewinnen. Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, hier mitwirken zu dürfen.“

Dabei hatten sich die Dragons zu Beginn der Spielzeit ein wenig geplagt, die ersten zwei Auswärtsspiele gingen verloren. „Im Lauf der Saison haben wir aber gemerkt, dass wir immer noch amtierender Meister sind und etwas zu verteidigen haben“, erinnert sich Imarhiagbe zurück, für den sich auch persönlich etwas veränderte, im Vergleich zum Titel vor einem Jahr. Seine Spielzeit habe sich vergrößert, „und auch, wie oft ich angespielt wurde“.

Die European League of Football als ultimatives Ziel

Die Müdigkeit der jüngsten Heldentat steckte dem Protteser noch in den Knochen, als er am Sonntag mit der NÖN telefonierte. Als das Gespräch auf die nächsten Ziele kam, sprudelte es aber sofort aus ihm heraus. Doppelter AFL-Meister? Das ist Imarhiagbe, der 2019 auch U19-Europameister mit Österreich war, nicht genug: „Ich will mit diesem Team noch ganz weit gehen. Primäres Ziel wäre, wieder in der Austrian Bowl zu stehen. Das ultimative Ziel wäre aber, in die ELF zu kommen.“

Gemeint ist die European League of Football, eine erst 2020 gegründete, europäische Liga, die sich an der US-amerikanischen National Football League (NFL) orientiert. Um in diese aufgenommen zu werden, wie seit 2022 schon die Raiders Tirol und die Vikings, sind allerdings nicht nur sportliche Kriterien relevant. Zumindest am Feld haben die Dragons und ihr Schützling aus Prottes nun weitere Argumente gesammelt ...