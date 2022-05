Spartans laden ein: Eintritt frei für „Blaulichter“

Werbung

Am 28. Mai ist es wieder soweit, die Weinviertel Spartans treffen in ihrem nächsten Heimspiel auf die Pannonia Eagles. Und dafür haben sich die Footballer diesmal etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Motto „Salute to Service“ gibt es für alle Mitglieder, Bedienstete und ehrenamtliche Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen (Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei) sowie des Bundesheers (konkret der Kaserne Mistelbach) freien Eintritt zum Spiel.

„Als Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz in unserer Gesellschaft“, so Spartans-Obmann Florian Kosel stellvertretend für den Klub in der schriftlichen Einladung. Wer kommen möchte, muss lediglich beim Eingang den jeweiligen Dienstausweis vorzeigen.

Die Generalprobe für das Heimspiel ging bei den Mistelbachern allerdings in die Hose, und zwar ganz gewaltig. 0:55 endete das Spiel bei den Vienna Warlords, welchen die Spartaner schon im ersten Heimspiel mit 6:37 unterlegen waren. Der Gegner hat bis dato aber auch alle fünf Spiele gewonnen, die Spartans warten aus ebenso vielen Versuchen noch auf das erste Erfolgserlebnis. Die Eagles, der nächste Gegner, halten bei zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Spartans-Obmann Florian Kosel und der gesamte Verein betonen nicht zum ersten Mal die Wichtigkeit von sozialem Engagement und Zusammenarbeit