Leichtathletik: Einer ersprang, der andere erwarf Gold

Werbung

Am vergangenen Wochenende fanden in der gut gefüllten Linzer Tips- Arena die Hallen- Staatsmeisterschaften 2023 statt. In diesem Rahmen gingen auch die österreichischen U18- Meisterschaften über die Bühne. Und bei beiden Events konnten die Top-Athleten des ATSV OMV Auersthal und ULC Weinland wieder aufzeigen. Wir haben den Überblick:

Allgemeine Klasse

Im Hochsprung gab es einen klaren Favoriten, Lionel-Afan Strasser vom ATSV OMV Auersthal ist momentan in dieser Disziplin eine Klasse für sich. Mit übersprungenen 2,03 Metern stand sein Sieg schon fest; er versuchte sich noch an 2,10 m, musste dort den Bewerb dann aber beenden. Seinen ersten Staatsmeistertitel gewann ein anderer ATSV-Athlet: Matthias Krach. In einem spannenden Duell mit Alexander Gesierich hatte der Kugelstoßer nach sechs Versuchen mit 15,41 m gegenüber 15,34 m die Nase um ganze sieben Zentimeter vorne.

Hochspannend verlief der Dreisprung. Titelverteidiger Endiorass Kingley übernahm mit 15,24 Metern gleich im ersten Versuch die Führung. Jordan Lindinger-Asamoah, ein weiterer „Auersthaler“, konnte diese Weite in Durchgang vier egalisieren und aufgrund des besseren zweiten Sprungs vorbeiziehen. Der Oberösterreicher schlug aber zurück, er verbesserte sich auf 15,33 m und holte damit wieder Gold vor Lindinger-Asamoah. Auch Imam Roka, Top-Talent des Jahrgangs 2005 vom ATSV OMV Auers thal, zeigte auf: Sie belegte in der allgemeinen Klasse Platz vier über die 60 Meter Hürden (in 8,71 Sekunden) und wurde Siebente über 60 m flach.

ULC-Athleten waren vom Pech verfolgt

Die größten Chancen für den ULC Weinland rechnete man sich für Andreas Wolf aus Wolkersdorf aus. Der 20-jährige Hürdenläufer hätte im 400-Meter-Duell gegen Niklas Strohmayer-Dangl (Leichtathletik Akademie Eisenstadt) einer der Hauptdarsteller sein sollen, doch der Jahresschnellste aus dem Weinviertel griff sich bereits nach 50 Metern auf den Oberschenkel und musste sein Rennen abbrechen. Strohmayer-Dangl stellte indes mit 47,84 Sekunden einen neuen BLV-Rekord auf. Es war sein dritter Titel an diesem Wochenende – nach den 200 und800 m.

Überhaupt waren die ULC-Athleten nicht vom Glück verfolgt: Lena Spazirer fehlte wegen einer Muskelverletzung, Daniel Steindl scheiterte über 60 m Hürden als Neunter im Vorlauf hauchdünn am Halbfinaleinzug, Valentin Kowatschitsch strauchelte bei seiner ersten Staatsmeisterschaft bei der ersten Hürde und Philipp Schindler wurde bei 400 Metern wegen Betreten einer Linie disqualifiziert. Dennoch gab es einen versöhnlichen Abschluss: Ohne Wolf holte man den sensationellen fünften Platz in der 4x200-m-Staffel.

Unter-18

Über seinen ersten U18-Hochsprung-Titel durfte der U16-Meister des Vorjahres, Andreas Gamsjäger vom ATSV OMV Auersthal, jubeln. Mit souveränen Sprüngen gab er der Konkurrenz keine Chance und überquerte schließlich 1,85 m. An 1,90 m scheiterte er nur knapp.

Bei den Mädchen wurde Sarah Baumgartner im Weitsprung mit einer neuen Bestweite von 5,58 m ihrer Favoritinnenrolle gerecht. Die Zweitplatzierte Leni Triessnig (ATSV OMV Auersthal) zeigte eine starke Serie. Sie fiel im Laufe des Bewerbs zwar auf Rang drei zurück, holte sich aber im letzten Versuch mit einem Bestleistungs-Sprung auf 5,52 m Silber.

Ebenfalls stark: die Auersthalerin Melissa Pluta. Sie holte über 60 m in persönlicher Bestzeit von 7,90 s Silber und über 200 m noch Bronze (23,6 s).