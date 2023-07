Ein Lauf für den guten Zweck

Zum zweiten Mal überhaupt findet in Auersthal ein „Rote Nasen-Lauf“ statt. Am 1. Juli geht es um 14 Uhr am Sportplatz los. Laufen, gehen, hüpfen, verkleiden, Einrad, Rollstuhl, Kinderwagen – hier ist alles erlaubt. Gemeinsames Ziel ist, Spaß zu haben und Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen. Eine Startspende ermöglicht Clownbesuche in medizinischen und sozialen Einrichtungen, die schöne Momente und Hoffnung zu kleinen und großen Menschen bringen sollen.

Start und Ziel sind am Sportplatz Auersthal, Anmeldungen entweder online unter rotenasenlauf.at oder bis 13.45 Uhr vor Ort möglich. Die Strecke hat eine Länge von rund 5,2 Kilometern, vorbei an Feldern, Weingärten und Wald. Der Großteil der Strecke ist asphaltiert, der Rest geschotterter Feldweg. Der Start des Kinderlaufs erfolgt zeitgleich mit dem Hauptlauf um 14 Uhr, die Streckenlänge beträgt rund einen Kilometer. Für Essen und Trinken sorgt der Sportverein Auersthal.